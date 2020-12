Les places per a El Llamp i la Ludoteca de Santa Coloma estaran disponibles el dimecres

El comú obre les inscripcions pel casal d'infants i la ludoteca Un cartell fet per alumnes dona la benviguda al casal d'infants El Llamp Arxiu

Actualitzada 03/12/2020 a les 14:33

Redacció Andorra la Vella

El comú d'Andorra la Vella ha obert avui les inscripcions per a les activitats infantils esportives de Nadal, com el campus de bàsquet, kungfu i rítmica. Les activitats per a infants i joves de 5 a 15 anys es distribuiran en diferents unitats de convivència i les inscripcions s'han de formalitzar a través de la pàgina web www.andorralavella.ad/inscripcions o a les respectives entitats esportives com la Federació Andorrana de Bàsquet, el Club Kungfu Taichi i el Club Rítmica Serradells.



El comú també obrirà dimecres les inscripcions per a les activitats de lleure al casal d'infant El Llamp, amb 50 places, i la Ludoteca de Santa Coloma, que comptarà amb 30. Les persones interessades a inscriure els infants també ho poden fer a través de la pàgina web de la capital.