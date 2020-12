Menjar a domicili per promocionar els restaurants Menjar a domicili per promocionar els restaurants COMÚ LA MASSANA

Actualitzada 03/12/2020 a les 06:37

El comú de la Massana ha engegat una nova campanya per a la promoció dels restaurants de la parròquia sota el títol Del restaurant a casa. L’objectiu és fomentar el menjar per emportar i els encàrrecs a domicili i fer una promoció conjunta a través de la web comunal i de les xarxes socials. La parròquia compta amb 40 restaurants amb servei per emportar i onze a domicili.

#1 Jordi

(03/12/20 07:34)