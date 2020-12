La titular d'Afers Exteriors reitera el compromís d'Andorra "vers un multilateralisme eficaç i inclusiu"

Actualitzada 03/12/2020 a les 17:32

Redacció Andorra la Vella

La ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, ha participat avui de manera telemàtica en la reunió de ministres de l'Organització per a la seguretat i cooperació a Europa (OSCE), que té lloc entre avui i demà i està organitzada per Albània, que n'ostenta la presidència enguany. En la trobada, Ubach ha reiterat el compromís d'Andorra "vers un multilateralisme eficaç i inclusiu basat en la cooperació, el diàleg i l’ordenament internacional”. A més, ha fet una crida en pro d’accions concretes per combatre de manera més eficaç els reptes actuals agreujats per la pandèmia.



En aquest sentit, ha destacat la importància d’elaborar mesures globals i sostenibles a mig i llarg termini per construir resiliència social, econòmica i medi ambiental, una proposta que va en línia amb l’Agenda 2030 per el desenvolupament sostenible.



D'altra banda, s'ha posat de manifest, arran dels recents atacs terroristes a França i Àustria, la necessitat d'emfatitzar les accions per prevenir, combatre i erradicar el terrorisme i la importància de promoure una educació en ciutadania democràtica. La delegació andorrana participarà en diversos actes organitzats en el marc de la 27a reunió del Consell de Ministres i hi presentarà diverses accions en l’àmbit educatiu emparades pel Principat a nivell nacional i internacional per fomentar la cohesió social.