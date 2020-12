El Govern aprova un reglament relatiu a la captura d’espècies “perjudicials” per a la societat

Límits al “sofriment” dels sacrificis animals El ministre portaveu, Eric Jover, en roda de premsa. SFGA / C. ESTEVE

03/12/2020

Andorra la Vella

El ministre portaveu, Eric Jover, va anunciar ahir en roda de premsa un nou reglament relatiu al sacrifici, la captura i els controls especials de la població d’una espècie animal que hagi esdevingut “perjudicial” per a la societat. El reglament, depenent del ministeri d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat que encapçala Sílvia Calvó, pretén posar limitacions al “sofriment innecessari”. En aquest sentit, el reglament emana de la Llei de tinença i protecció d’animals i fixa que els comuns són els encarregats de determinar les mesures de control dels denominats animals salvatges urbans, entre els quals s’inclouen les colònies urbanes de gats domèstics.



Paral·lelament, respecte a la mateixa cartera, el Govern va aprovar ahir els treballs preparatius per promoure la candidatura d’Andorra a l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació. L’objectiu, tal com va exposar Jover, és donar “més rellevància a la protecció dels sistemes agrícoles” i donar un reconeixement perquè es compti amb un “pla estratègic” per al manteniment d’aquests ecosistemes. La voluntat és que el grup de treball es pugui reunir un cop al mes a partir del 2021 amb l’horitzó posat en una candidatura que hauria d’estar preparada per ser presentada en un termini de sis mesos. El grup de treball haurà d’incloure representants del ministeri de Turisme, d’Afers Exteriors, dels departaments de Patrimoni Cultural o els comuns.



També amb relació amb el ministeri de Medi Ambient, Jover va anunciar ahir un conveni de col·laboració entre l’Institut d’Estudis Andorrans i el seu homòleg francès pel que fa al vessant agrícola. Aquest acord, que té una durada de dos anys, persegueix la realització d’un estudi qualitatiu del “valor nutritiu” dels prats de dall i les pastures comunals. El cost total de l’estudi és el de les anàlisis de les mostres que s’han recollit al llarg del 2020 en el marc dels treballs per a la realització d’aquest projecte, que ascendeixen a un import de prop de 18.000 euros.



ALTRES PUNTS

