Govern destina més de 8,3 milions d'euros en ajuts per a persones amb discapacitat

Afers Socials ofereix avui una conferència sobre els reptes socials del col·lectiu

Actualitzada 03/12/2020 a les 17:00

Redacció Andorra la Vella

El Govern ha destinat durant aquest any més de 8,3 milions d'euros en ajuts i programes per promocionar i implementar els drets de les persones amb discapacitat. L'executiu ha invertit 2.578.685,81 euros a la pensió de solidaritat i s’han atorgat 75.679,01 euros a entitats cíviques i projectes socials que duen a terme actuacions en matèria de discapacitat. El Govern també ha contribuït amb 5.547.763,69 euros a la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell per desenvolupar programes que garanteixin els seus drets i 100.981,92 euros a la Fundació Privada Tutelar en l’atenció dels usuaris i els serveis de l’entitat. L'executiu, a través del ministeri d'Afers Socials també ha iniciat enguany la modificació de la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat del 2002 amb l’objectiu d’adaptar i actualitzar-la a les bases del Conveni relatiu als seus drets amb la voluntat de reforçar la qualitat de vida d’aquestes persones.



El ministeri d'Afers Socials organitza avui a les 19.30 hores una conferència, amb motiu del Dia de les persones amb discapacitat, sota el títol ‘Com afrontar els nous reptes socials en matèria de discapacitat’. La xerrada va a càrrec de Jesús Celada Pérez, director general de Polítiques de Discapacitat del Govern d’Espanya i permetrà analitzar i reflexionar sobre les perspectives en aquest àmbit, tenint en compte el canvi de paradigma en l’atenció a la discapacitat, que ha evolucionat progressivament des d’un model assistencial cap a un model basat en la garantia de drets.