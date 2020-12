França controlarà els ciutadans que vinguin a esquiar a Andorra

Tribolet recorda que si la situació sanitària ho permet, el 15 de desembre està previst que s'aixequi el confinament

Actualitzada 03/12/2020 a les 13:20

Eduard Piera Andorra la Vella

L'ambaixadador de França, Jean-Claude Tribolet, ha parlat de les paraules que va dir ahir eel primer ministre francès, Jean Castex, en relació a la situació de les fronteres i les estacions d'esquí. Ha afirmat que les mesures dissuassòries per tal d'evitar que els francesos surtin a esquiar de França s'aplicaran sigui quin sigui el país de destí. No obstant això, i pel que fa a la mobilitat, ha recordat que si la situació sanitària ho permet, el proper 15 de desembre està previst que s'aixequi el confinament perimetral de les regions franceses.



Aquestes declaracions les ha fet aquest matí en el marc de la presentació de l'ambaixada de 'Les nits del mapping', un projecte audiovisual fet conjuntament amb el festival Ull Nu. L'ambaixador ha destacat la importància de col·laboracions com aquesta en el marc de la cultura. Per la seva part, el director del Festival Ull Nu, Hèctor Mas, ha posat molt èmfasi en la importància de poder fer aquestes dues representacions, que es portaran a terme els dies 8 i 9 de desembre a la Casa de la Vall, i l'11 i el 12 del mateix mes a la Plaça dels Coprínceps d'Escaldes-Engordany, per poder reactivar el sector cultural "sempre seguint totes les mesures i protocols de seguretat". Mas ha afegit que gràcies a aquesta primera col·laboració amb l'ambaixada francesa, s'han establert vincles i sinergies per poder continuar treballant i que això "ha de permetre arribar als joves creadors francesos".

