Espanya deixa Andorra sense turistes per Nadal

Actualitzada 03/12/2020 a les 06:21

"CONTACTES INTENSOS" PER L'OBERTURA DELS CAMPS DE NEU

El ministre portaveu, Eric Jover, va posposar ahir l’anunci d’una decisió respecte a l’obertura dels camps de neu atès que s’estan mantenint “contactes intensos” amb “els països veïns”. D’aquesta manera, Jover va supeditar la decisió “a l’activitat diplomàtica de l’entorn europeu”, raó per la qual va evitar pronunciar-se més enllà sobre aquesta qüestió. “Estem tenint tots els contactes institucionals per reactivar l’economia al més aviat possible”, va afegir. Paral·lelament, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, va afirmar que, de moment, s’han aturat les sol·licituds per contractar nous temporers fins que s’aclareixi l’incert horitzó d’aquesta temporada d’hivern. En aquest sentit, el ministre va exposar que actualment hi ha 1.026 persones inscrites al servei d’Ocupació i que “es tractarà de prioritzar dins del que sigui possible” les noves contractacions.

LA NEU TORNA A LES ESTACIONS DESPRÉS DE LES NEVADES NOCTURNES

La neu ha tornat a fer acte de presència a les estacions d’esquí. Totes van despertar ahir amb acumulacions a les pistes després d’unes setmanes en què no hi havia pràcticament neu. Els equipaments especials continuen sent obligatoris per passar el port d’Envalira, l’RN-22 i el coll de Pimorent.

El protocol de salut establert pel govern espanyol no permetrà que arribin turistes a Andorra durant les festes de Nadal. Així ho va afirmar el ministre de Sanitat del país veí, Salvador Illa, que va manifestar ahir en roda de premsa que entre el 23 de desembre i el 6 de gener quedaran prohibits els desplaçaments entre territoris per a oci i turisme, ja que les comunitats autònomes aplicaran el confinament perimetral, i que es mantindran les excepcions de mobilitat per causes justificades, a les quals se sumaran aquelles que impliquin els desplaçaments per a trobades familiars.En aquest sentit, el ministre va matisar que els espanyols que estiguin fora del domicili familiar per motius laborals o d’estudis i que hagin de tornar al país per passar les festes de Nadal en família ho podran fer. La majoria de les comunitats autònomes, excepte Madrid, que hi va votar en contra, i Catalunya, que es va abstenir al·legant que ja té el seu protocol, van donar suport a les mesures plantejades pel ministeri de Sanitat per evitar la propagació del coronavirus durant les vacances de Nadal.El primer ministre de França, Jean Castex,va explicar ahir en una entrevista a RMC i BFMTV que els francesos que vagin a esquiar a l’estranger durant les festes de Nadal hauran de passar una quarantena de set dies i sotmetre’s a un test en tornar al país. D’aquesta manera es vol dissuadir els resident gals d’anar a esquiar fora del seu país durant aquest període, en el qual les estacions de França no tindran els remuntadors actius, i per tant haurien de passar part de les festes nadalenques tancats.D’altra banda, Catalunya preveu obrir les estacions d’esquí de la Molina, Vall de Núria, Vallter 2.000, Espot i Port Ainé a partir del 9 de desembre, una vegada passat el pont de la Puríssima i sempre que les dades sanitàries sigui bones i les condicions meteorològiques ho permetin. El president de Ferrocarrils de la Generalitat, Ricard Font, organisme que gestiona aquestes estacions, va dir a TV3 que la previsió és fer una obertura progressiva i que hi ha un acord entre les pistes públiques i privades per no obrir ni el 7 ni el 8 de desembre.