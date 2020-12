Els nivells de confiança de les empreses se situen en mínims històrics

La indústria i la construcció es recuperen progressivament mentre el sector hoteler i comercial depenen de la desescalada dels països veïns

Actualitzada 03/12/2020 a les 11:32

Redacció Andorra la Vella

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra ha fet públiques les conclusions de l'informe de cojuntura corresponent al primer semestre del 2020, en el qual s'ha posat de relleu la forta caiguda dels nivells de confiança de les empreses arran de la pandèmia. En total s'han realitzat 271 enquestes a empreses dels sectors de la indústria, la construcció, el comerç al detall i l'hoteleria, entre els quals hi ha hagut diferències notables. Cal remarcar que les opinions es van recollir a l'estiu, quan encara no havia impactat amb força la segona onada.



Pel que fa a la indústria, destaca que ha patit el pitjor declivi en els últims viny anys. Un 60% dels negocis han qualificat de dolenta la situació (percentatge rècord i 39 punts superior al 2019), mentre que només un 4% de les empreses han indicat una evolució positiva de l'activitat.



De la seva banda, la construcció no ha estat el sector més afectat per la crisi, però tot i això cap empresa ha fet una valoració positiva de l'evolució, mentre que el 43% l'ha jutjat negativament i el 57% l'han qualificat de regular. Amb tot, segons l'informe de la Cambra, aquests dos sectors són els que es recuperen progressivament, mentre que el comerç i l'hoteleria depenen molt de les decisions dels països veïns per salvar part de la temporada de Nadal, que a hores d'ara no presenta bones perspectives.



Dins del sector hoteler només un 13% d'empreses han qualificat de bona la situació dels negocis, davant d'un 83% que han indicat una evolució negativa, una xifra també de rècord.



Malgrat tot, les empreses dels diferents sectors veuen una perspectiva més positiva de cara al 2021, amb el sector de la construcció liderant en aquest aspecte. Pel que fa al comerç miniorista i hoteleria, el to és més pessimista. El primer preveu que continuarà patint caigudes significatives, mentre que el segon preveu una recuperació més lenta.

#1 Podemos

(03/12/20 11:38)