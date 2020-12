Els museus canvien l'horari d'obertura

Els equipaments oferiran una gimcana on s'haurà de visitar Casa Cristo, Cal Pal, el museu de l’Electricitat i la Casa de la Vall

Espai Columba Pintures a l'Espai Columba

Actualitzada 03/12/2020 a les 18:12

Redacció Andorra la Vella

Els museus del país canviaran l'horari d'obertura a partir de dimecres i començaran a les 11 hores fins que es torni a normalitzar la lliure circulació de persones. Els equipaments estaran disponibles els dimecres, dijous i divendres fins a les 18 hores, els dissabtes fins a les 19 hores i els diumenges de es 11 a les 14 hores. L’Espai Columba restarà obert tots els diumenges i la Casa de la Vall i Casa d’Areny-Plandolit obriran en diumenges alterns.



Els museus també oferiran activitats de cap de setmana, que inclouen tallers, itineraris, contacontes infantils i la gimcana ‘El relat dels viatgers’, on els participants han d’assumir el rol d’un reporter estranger que és enviat a l’exòtica República d’Andorra per explicar al món el tarannà d’aquest peculiar país. Els protagonistes hauran de visitar Casa Cristo, Cal Pal, el museu de l’Electricitat i la Casa de la Vall i prendre apunts per escriure un article de cadascun d’aquests llocs i fer fotos que hauran d’acompanyar els relats. Els relats i les fotografies es penjaran al perfil d’Instagram @museusandorra l’11 de gener, i entre aquesta data i el dia 17 de gener es podran votar les propostes.



El joc s’iniciarà el 9 de desembre i acabarà el 10 de gener i per inscriure-s’hi, cal enviar un correu electrònic amb el títol ‘El relat dels viatgers’ a area_museus@govern.ad, tot i que la inscripció es pot fer fins al 20 de desembre. L’autor o els autors i el seu nucli de convivència habitual obtindran una experiència en cadascun dels museus participants com a premi, que consisteix en una visita exclusiva als nuclis de les Bons, Sant Romà i el Museu d’Art Sacre, organitzada pel Museu etnogràfic Casa Cristo, una visita nocturna a Cal Pal, una visita a les entranyes de la central de FEDA cortesia de l’MW Museu de l’Electricitat, i una visita a la llum de les espelmes a la Casa d’Areny-Plandolit, com a regal proposat per l’Àrea de Museus i Monuments. La resta de participants que acabin el joc rebran com a obsequi un exemplar del llibre Andorra, un profund i llarg viatge.