Els metges exposen que la causa de l'augment de facturació és la Covid

Els professionals asseguren que la via preferent també incrementa el volum de visites

Actualitzada 03/12/2020 a les 06:27

Anna Ribas

Dolors Moreno Andorra la Vella

Els metges exposen que la pandèmia del coronavirus i el sistema del metge referent han provocat un augment de visites. Així ho va explicar Josep Anton Touceda, expresident del Col·legi de Metges, arran de les dades de la CASS que indiquen que la despesa en medicina primària ha augmentat pel valor d’un milió d’euros respecte al 2019. “Els metges no ens hem enriquit amb la pandèmia, estem en una situació límit, ens dediquem únicament a la feina i qui no fa 18 hores al dia en fa 16 o 14, també els caps de setmana, i des de fa 10 mesos; tenim la família desatesa, jo he perdut molt amb tot això”, va dir un altre professional de la salut, que va afegir que “aguantes perquè ho has de fer, és una qüestió de supervivència, la teva i la de la societat”.



En la mateixa línia es va pronunciar una altra doctora, que va destacar que “la meitat hem caigut de baixa per ser positius o contactes, hem hagut de fer substitucions de companys malalts i ens ho hem menjat tot, només faltaria que no ens paguessin”. A més, Touceda va indicar que “algunes institucions van prendre decisions en les quals els metges no van participar, com la de l’screening poblacional, i això ha generat un increment de la despesa, és lògic”. El cribratge va suposar molta feina a les consultes ja que tots els que donaven positiu en IgM s’havien de posar en contacte amb el metge referent i això va “col·lapsar les consultes”, segons una metgessa.



Respecte a la reclamació de la CASS de regular les visites telemàtiques per frenar abusos, Touceda va incidir que “el col·legi demana aquesta regulació des del maig i em vaig reunir més de tres vegades amb el ministeri”. I va dir que afirmacions com aquestes malmeten l’honestedat del col·lectiu: “Ja està bé de criminalitzar els metges.” Tanmateix, va exposar que “si la CASS constata irregularitats, existeix una fórmula que passa per fer una comissió de seguiment que pot actuar en conseqüència després d’analitzar cas per cas”. I va aclarir que les consultes telemàtiques tenen les mateixes implicacions medicolegals que les visites en consulta i que “si hi ha un problema, el metge n’és el responsable”.



Per la seva part, el ministre de Salut es manté en espera de la reunió que ha de mantenir amb la nova junta del col·legi: “És una situació nova i cal definir-la i regular-la, i dir en què consta una visita telemàtica, una cita a l’agenda com si fos presencial, unes indicacions, un raonament clínic i unes prescripcions.”. Quant a les sospites d’abusos, va comentar que la pandèmia ha provocat una “demanda molt important i molta pressió” pel que fa a la medicina primària. I va insistir que “jo no voldria dir abusos”. Altrament, va exposar que amb els metges especialitzats ja hi ha uns protocols definits i que “no és una dificultat acabar de regular-ho a primària”. També va exposar que el ministeri ja ha treballat “amb algun metge de primària i amb la CASS i ara falta la conformitat de la nova junta i les aportacions que puguin fer, que la seva visió potser difereix una mica de la nostra i podran aportar i afinar els protocols”.

Sobre les relacions entre els professionals i la CASS, Touceda va afirmar que “com a òrgan pagador la seva feina és qüestionar, però una cosa és qüestionar i l’altra jutjar sense evidències clares”. “Tenim un problema greu si la CASS ens veu com una despesa i no com a col·laboradors”, va indicar una altra metgessa mentre que un doctor va considerar que “hi ha una guerra amb la CASS”.

#1 spot

(03/12/20 08:12)