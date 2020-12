El Sipaag avala les prejubilacions si no són per reduir costos

El sindicat defensa que la mesura ha de servir per portar a terme un relleu generacional

El Sindicat de Personal Adscrit a l’Administració General (Sipaag) defensa que es puguin portar a terme les prejubilacions sempre que aquestes siguin per tal de fomentar un relleu generacional en el cos general de l’administració, per tal d’afavorir el procés de digitalització, i no pas com una mesura per continuar reduint els costos en relació amb els treballadors públics.



Així doncs, mitjançant un comunicat, la junta del Sipaag va afirmar que, en cas que es recuperin les prejubilacions, aquestes “haurien de repercutir en la qualitat del servei i afavorint la transició i el relleu generacional”, i afegeixen que si només es fan en clau de costos “tornarem a caure en el mateix error”. No obstant això, des del sindicat van defensar que el fet que la plantilla estigui envellida ho veuen com una fortalesa, doncs representa anys de dedicació a l’administració, i que el seu coneixement “cal posar-lo en valor”, però admeten que cal trobar el punt d’equilibri entre joventut i veterania. Finalment, van remarcar que els treballadors públics són els primers interessats a aconseguir una més gran optimització del servei i que aquesta pot arribar de la mà de la digitalització, que reduiria tràmits i a més evitaria desplaçaments innecessaris al ciutadà.

