El PS estudia portar al TC part de la llei sobre l'habitatge

Els socialdemòcrates afirmen que el Govern ha abdicat de la Constitució

Actualitzada 03/12/2020 a les 06:46

Eduard Piera Andorra la Vella

El PS està estudiant portar davant del Tribunal Constitucional les dues disposicions transitòries de la darrera llei de mesures urgents en matèria d’habitatge aprovada dijous passat. Així ho van anunciar el president del grup, Pere López, i el conseller general Jordi Font, en una roda de premsa ahir. “És vergonyós i insultant que el Govern abdiqui de les seves obligacions constitucionals”, va afirmar Font, que va afegir que “la primera transitòria és demagògia pura”. Cal recordar que aquesta parla sobre el fet que un edifici es pugui rehabilitar tenint en compte els criteris d’habitabilitat de quan va ser construït i no dels actuals. El conseller Font va criticar el ministre d’Afers Socials, Víctor Filloy, en afirmar que “ens volen fer passar com que volem que un edifici del nucli antic hagi de tenir aparcament. I no és així, parlem d’edificis del boom dels seixanta que, per exemple, no compten amb calefacció”.



Pel que fa a la segona transitòria, el conseller va anar més enllà i va afirmar que “frega el tràfic d’influències”. El text permet als comuns que puguin establir un tipus zero pel que fa al percentatge de cessió obligatòria de les noves construccions d’habitatges. Font hi va afegir: “I els que ja han pagat? Hi haurà moltes demandes.”



López va comentar que la base per a la demanda que està treballant el PS és a partir d’informes d’experts. Tot i encara no tenir-los tots, el que sí que va afirmar el president del grup és que els preliminars “denoten que sí, que és inconstitucional”, i va afegir que “l’article 33 diu que s’ha de garantir un habitatge digne, i també vulnera altres principis”.