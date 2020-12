Actualitzada 03/12/2020 a les 17:42

Els informes que ha presentat el Govern a l’Organització de l’Aviació Civil Internacional (OACI) han estat objecte de debat durant la sessió de control al Govern d’aquesta tarda al Consell General. El PS, amb preguntes per activa i per passiva de fins a quatre parlamentaris diferents, ha qüestionat la construcció d’un aeroport nacional a Grau Roig i ha requerit al líder de l’executiu, Xavier Espot, un posicionament al respecte la conveniència d’aquesta infraestructura. “No cal un Circ du Soleil a Andorra perquè amb tant funambulisme sobre l’aeroport nacional l’espectacle ja està garantit”, ha etzibat, el conseller del PS, Roger Padreny, que ha interrogat a l’executiu sobre la compatibilitat d’una candidatura de país a la Unesco com a reserva mundial de la Biosfera i l’existència d’un aeroport.

“No els hi diré que el Govern ho veu amb bons ulls ni tampoc els hi diré que ho veiem amb mals ulls. A partir dels informes tècnics ens posicionarem quan tinguem una opinió degudament fonamentada”, ha manifestat Espot, que ha reiterat que el projecte, com a tal, “encara no existeix”. Per aquest motiu, el cap de Govern ha sostingut que en cas que els documents rebin la val·lidació de l’OACI, després caldrien estudis econòmics, meteorològics, d’impacte ambiental o d’avaluació de riscos, entre d’altres. Per tot plegat, i davant la insistència del PS, Espot ha declarat que “si aquest projecte és una destrossa absoluta pel medi ambient no li donarem suport”.