Defunció d'un pacient amb Covid ingressat a l'UCI

El difunt es converteix en la víctima 77 de la pandèmia en una jornada amb 62 positius

Hospital Nostra Senyora de Meritxell Hospital Nostra Senyora de Meritxell Fernando Galindo

Actualitzada 03/12/2020 a les 17:01

Redacció Andorra la Vella

Un pacient ingressat per Covid ha mort avui a la unitat de cures intensives. El difunt tenia uns 50 anys i altres patologies que han provocat la defunció número 77 des de l'inici de la pandèmia i la 24 de la segona onada.



L'òbit d'un afectat per coronavirus es produeix després de més de dues setmanes sense defuncions ja que l'anterior va tenir lloc el 15 de novembre amb el traspàs d'un home de 66 anys que també estava ingressat a l'UCI.



L'evolució de la pandèmia es concreta avui en 62 contagis més que eleven el total d'afectats a 6.904, amb 6.046 casos corresponents als registrats des del 13 de juliol, en la segona onada de la infecció, segons ha informat Salut. La xifra de casos actius disminueix fins a 762, 16 més que ahir. Les altes de les últimes hores són 77.



L'hospital registra avui 20 ingressos de persones amb el virus, cinc menys que ahir. Quatre dels pacients estan a cures intensives, un menys per la defunció de les últimes hores, i augmenta el nombre d'intubats a tres, un afectats més que els notificats dimecres. La situació a planta millora perquè quatre malalts han rebut l'alta i en queden 16 per la Covid, segons ha informat el SAAS aquesta tarda.



Una dotzena de classes aïllades

Salut ha informat aquesta tarda del tancament de tres aules més que incrementen el total de grups totalment aïllats a casa a 12. L'afectació del virus obliga a més a mantenir confinats alumnes de 29 classes, quatre més de les notificades ahir pel ministre i hi ha 26 unitats educatives en vigilància passiva.