Andorra Telecom no ha concursat sota preu de cost

Actualitzada 03/12/2020 a les 06:35

Redacció Andorra la Vella

Andorra Telecom no s’ha presentat a cap concurs amb ofertes que estiguessin per sota del preu de cost, responent així una pregunta del PS, en què plantejava quina era la política a seguir davant el malestar d’empreses tecnològiques. En aquest sentit, el ministre d’Ordenament Territorial i president de la parapública, Jordi Torres, va exposar que Andorra Telecom s’havia presentat a un total de nou concursos públics en quatre anys: tres el 2018, quatre el 2019 i només un aquest any, i que totalment o parcialment havia rebut sis adjudicacions. Torres va dir que la companyia tenia dues línies de negoci; per un costat, la prestació exclusiva del servei públic universal de telecomunicacions i, per l’altre, activitats relacionades amb les comunicacions electròniques.

