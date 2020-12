Andbank escollit banc de l'any del Principat

L'entitat ha estat guardonada per la publicació 'The Banker'

Actualitzada 03/12/2020 a les 13:45

Redacció Andorra la Vella

Andbank ha estat guardonat com el millor banc del 2020 al Principat per la revista britànica 'The Banker' que edita el grup The Financial Times, segons ha anunciat en un comunicat. L'entitat rep aquest reconeixement després d'haver estat escollida al novembre com la millor banca privada d'Andorra per The Banker i PWM.



Des de l'entitat es destaca que la publicació reconeix amb el guardó "els 90 anys d'experiència en banca privada, la seva experiència i enfocament envers els seus clients, i la resiliència mostrada per l’entitat al llarg d’aquest any complex marcat per la crisi de la Covid-19, a més del servei que ha ofert als seus clients". I es recorda que el premi s'atorga anualment als millors bancs de cada país i que així "es confirma la sòlida trajectòria de l'entitat, que ha assolit una de les ràtios de liquiditat i solvència més altes, situant la TIER1 en un 15,62 % consolidat i un 26,3 % a Andorra".



El director general d'Andbank, Ricard Tubau, valora que rebre aquest premi "significa un important reconeixement a l’esforç que tots els nostres col·laboradors han fet en aquests darrers anys" i afegeix que "els dos premis, millor banc i millor banc de banca privada del país, refermen la nostra perseverança i l’esforç amb el qual treballem per assolir l’excel·lència en el nostre objectiu final, que en definitiva és el servei i l’acompanyament al nostre client.”