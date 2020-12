Ajuts a lloguers de negocis fins al març

La llei dels ERTO limita als primers tres mesos de l’any la reducció del preu de l’arrendament comercial amb dificultats

Actualitzada 03/12/2020 a les 06:26

Lídia Raventós

Adrià Esteban Andorra la Vella

El Govern va entrar ahir a tràmit parlamentari la llei que regularà els ERTO des de l’1 de gener fins al 30 de juny de l’any vinent. La norma s’ha entrat en qualitat d’extrema urgència, fet que significa que no s’hi poden realitzar esmenes i, per tant, el text que s’aprovarà demà al Consell General no patirà modificacions. En termes generals, la llei reprodueix els ítems que ja introdueix l’actual però amb algunes restriccions. En la darrera versió, l’executiu i els grups parlamentaris han acordat introduir un últim canvi que limita les ajudes en els lloguers de locals comercials a final de març. A més, aquesta ajuda només arribarà al 75% del preu de l’arrendament en cas de tancament obligatori i fins a un 50% en la resta de supòsits. Pel que fa als ERTO, quedaran limitats a aquelles empreses tancades per decret o que tinguin una caiguda mínima de la xifra de negoci del 50%. El nombre d’empleats en ERTO estarà limitat al 75% de la plantilla i també s’introdueix una novetat que permetrà sol·licitar l’ajornament de préstecs personals i hipotecaris.



D’altra banda, es mantindrà la prestació per fills menors a càrrec en cas de tancament de les escoles, així com l’equiparació a baixa laboral en cas d’estar aïllat o ser positiu. També es manté el percentatge de salari que assumeix Govern i l’empresa en cas dels treballadors en ERTO, així com la rebaixa en el lloguer de l’habitatge per a aquests empleats.



Crítiques a la llei

El ministre Gallardo va afirmar ahir que “és molt difícil fer una llei que acontenti tothom”. “Cada associació representa interessos moltes vegades contraposats i hem de buscar l’equilibri per tenir una llei ponderada”, va afegir. Les crítiques són sobretot del sector comercial i hoteler, i bàsicament discrepen del topall del 75% de la plantilla en ERTO, de la davallada que han d’acreditar, del període de 30 dies per rebre una autorització de l’ERTO atesa la situació canviant i dels dubtes sobre les excepcions a les contractacions a partir de l’1 d’octubre.



TEMPORALITAT DE LA LLEI

La llei serà vigent a partir de l’1 de gener de l’any vinent fins que el Govern decreti la fi de l’emergència sanitària o, en el seu defecte, fins al 30 de juny del 2021.



ERTO

QUINES EMPRESES ELS PODEN DEMANAR?

Les que estiguin tancades obligatòriament per decret de Govern.



Les que presentin una davallada d’un mínim del 50% de la xifra de negoci.



Les que tinguin una davallada d’entre el 30% i el 50% de la xifra de negoci i tinguin risc de viabilitat.



Les activitats afectades directament per les restriccions d’entrada de turistes i els sectors inclosos per decret de Govern.



Els patrons domèstics que acreditin una davallada d’ingressos de la unitat de convivència superior al 50%.



Les empreses amb més de deu treballadors no podran superar el 75% de la plantilla en ERTO amb l’excepció dels negocis que estiguin tancats per decret.



Els empleats contractats després de l’1 d’octubre no podran entrar en ERTO però hi haurà excepcions per als temporers.



COM AFECTA EN EL SALARI DEL TREBALLADOR?

No varia respecte a la llei actual. La reducció es fa per trams segons el salari de l’empleat no podent estar per sota del salari mínim. Del resultat obtingut, l’empresa pagarà el 25% i el Govern el 75% restant.



VACANCES I COMPENSACIÓ D'HORES

Les vacances que els treballadors hagin acumulat durant el 2020 i no hagin pogut satisfer es podran gaudir durant tot el 2021.



La meitat de les hores no treballades durant un ERTO hauran de ser pagades amb normalitat per l’empresa.



L’altra meitat haurà de ser compensada en hores extres ja meritades o futures o per vacances, no podent superar en aquest cas la meitat de les generades durant l’any.



PRESTACIONS I AJUDES

LLOGUERS DE LOCALS COMERCIALS

Es reduirà el 75% del lloguer en cas de tancament obligatori per decret de Govern.



A la resta de casos, la rebaixa del lloguer serà proporcional a la davallada de la xifra de negoci amb un topall del 50%. Aquesta mesura només és vigent fins al 31 de març.



També es pot sol·licitar el fraccionament dels imports corresponents durant els 12 mesos següents.



LLOGUERS HABITATGE

Els assalariats en ERTO o acomiadats tindran una reducció del 10%. En el cas de les famílies monoparentals serà del 20%.



Si hi ha més d’un membre de la família en aquesta situació la rebaixa serà del 20%.



Per als autònoms amb dificultats la rebaixa serà del 20%.



AJORNAMENT DE RÈDITS PERSONALS I HIPOTECA

Podran sol·licitar la carència els assalariats en ERTO i els autònoms que hagin de tenir el negoci tancat per obligació o amb una davallada significativa de la xifra de negoci.



També ho podran demanar les persones que hagin estat acomiadades a causa de la crisi.



Es podrà aplicar també a les persones físiques propietàries de locals per a negocis i d’un màxim de dos habitatges destinats al lloguer o a la seva explotació sempre que s’hagin vist afectades per la reducció de la renda que fixa la mateixa llei per als empresaris.



PERMÍS PER TENIR CURA DELS FILLS

Es manté el permís retribuït per tenir cura dels fills menors de 14 anys o amb discapacitat en el cas que la pandèmia els impedeixi anar a l’escola.



Només el pot sol·licitar un progenitor i sempre que no hi hagi cap familiar fins a segon grau que se’n pugui ocupar.



BAIXA PER AÏLLAMENT O PER SER POSITIU

Les persones aïllades per obligació que no puguin treballar i les que hagin donat positiu en Covid-19 te­nen dret a rebre la mateixa presta­ció que en cas d’accident laboral.



Per als professionals de l’àmbit sanitari o sociosanitari la cobertura en cas de baixa serà del 100%.