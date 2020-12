Noves tècniques geoespacials a la muntanya

Actua ha signat un conveni de col·laboració amb Aistech Space per sis mesos

Actualitzada 03/12/2020 a les 12:36

Redacció Andorra la Vella

El secretari d’Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Galabert, el director d’Actua Innovació, Marc Pons, i el co-fundador d’Aistech Space, Carles Franques, han signat avui a la Casa de la Muntanya d’Ordino un conveni de col·laboració entre les dues entitats per explorar el desenvolupament a Andorra de noves tècniques geoespacials i d’imatge satèl·lit relacionades amb la muntanya. L'objectiu és que els estudis, que es faran des de la Casa de la Muntanya. treballin en la predicció i anàlisi d’allaus de neu a Andorra i en el desenvolupament de models de cobertura de neu i monitorització del desgel, que permetran avaluar les contribucions als nivells d’aigua del riu i desenvolupar models predictius per determinar els volums i cabals d’aigua dels rius del país”.



El conveni de col·laboració entre Actua Innovació i Aistech Space té una durada de 6 mesos, tot i que és prorrograble per períodes de mig any. Pons ha destacat que des de fa uns mesos treballen en el desenvolupament de sistemes i models que facilitaran la mesura i el seguiment de la densitat forestal i en sistemes de detecció de riscos naturals via imatge satèl·lit gràcies a la instal·lació d’alguns sensors a Sorteny que es connectaran via els satèl·lits d’Aistech i que permetran la monitorització de manera continua i recurrent de variables crítiques.



Aistech Space és una entitat privada del sector espacial que compta amb el suport de l’Agència Espacial Europea i que està especialitzada en la monitorització de la Terra mitjançant la seva pròpia constel·lació de satèl·lits i a la generació d’intel·ligència geoespacial a partir de l’anàlisi de dades terrestres captades des de l’espai. Franquesa ha recordat que “el nostre objectiu és aportar una nova visió sobre l’impacte de les activitats humanes i econòmiques sobre el Planeta i contribuir a millorar el nivell i la qualitat de vida a través d’un desenvolupament més sostenible” i que Andorra és un "entorn propici" on poder dur a terme aquesta tasca.