El comú d'Ordino i Viladomat Esports oferiran l'acte el 11 desembre a l'Auditori Nacional a les 21 hores

Actualitzada 02/12/2020 a les 18:37

Redacció Andorra la Vella

El comú d'Ordino i Viladomat Esports organitzarà, amb la col·laboració del ministeri d'Educació i la Unesco, una sessió d'alpinisme clàssic amb Denis Urukbo el dia 11 de desembre a les 21 hores, a l'Auditori Nacional. Els assistents hauran de reservar la localitat en línia, al web www.4tickets.com. Els actes es basaran en la projecció de ‘The Art of the Alpinism’ i un col·loqui protagonitzat pel públic assistent i el convidat. Urukbo compartirà amb els aficionats històries sobre noves línies i introduirà conceptes com la creativitat i responsabilitat en els ascensos extrems de la seva extensa trajectòria.



Denis Urukbo, nascut a l’antiga Unió Soviètica i criat a l’exèrcit durant vint anys, ha fet els 14 vuit mils i és el quinzè alpinista en aconseguir-ho. A més, va obrir noves rutes en cinc d'ells i va fer alguns dels rescats més recordats, com el d’Iñaki Ochoa d’Olza el 2008 o Elisabeth Revol a Nanga Parbat el 2018. En els últims anys s’havia especialitzat en ascensos hivernals, sense la fortuna d’haver aconseguit els seus últims objectius.