Pyrénées comença la preselecció dels empleats del Punt

Els gestors tenen previst oferir 500 llocs de treball i obrir una oficina d’informació i orientació laboral

El Grup Pyrénées va iniciar ahir la preselecció dels exempleats del Punt de Trobada. De moment contactaran amb tots aquells treballadors que van fer arribar el seu curriculum vitae i l’empresa obrirà la setmana vinent una oficina d’informació i orientació laboral amb tres tècnics de recursos humans. La intenció de Pyrénées continua sent la d’oferir la possibilitat de treballar per al grup a tots els que van estar al ja desaparegut centre comercial i que es puguin incorporar als diferents centres comercials que gestionen, com l’Andorra 2000, Grans Magatzems Pyrénées i l’establiment del Pas de la Casa. En aquest sentit,