Padreny demana al Govern si està a favor de construir un aeroport nacional

El PS sol·licita conèixer si l'executiu vol un projecte com el de Grau Roig

El Govern presenta l'aeroport a l'OACI perquè el validi Està previst que l'aeroport es construeixi a la zona de Grau Roig. Fernando Galindo

Actualitzada 02/12/2020 a les 13:12

Redacció Andorra la Vella

El conseller general del Partit Socialdemòcrata Roger Padreny ha tramitat una pregunta a Sindicatura dirigida al Govern. Padreny ha vol saber si l'executiu està a favor de la construcció d'un aeroport en territori nacional, com el del projecte a la zona de Grau Roig, després de saber per la premsa, segons afirma el conseller, que el Govern l'havia presentat a l'Organització de l'Aviació Civil Internacional (OACI) per tal que se li concedeixi el certificat de viabilitat tècnica.



El president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andor­ra, Miquel Armengol, va avançar al Diari el passat novembre que la part tècnica del projecte “ja ha acabat” i que malgrat falti la certificació és un aspecte que “no ens preocupa gaire” perquè les empreses que han fet l’estudi són “de renom internacional” i treballen en aquest organisme d’aviació.

