Macron vol evitar que els francesos esquiïn a l'estranger

Actualitzada 02/12/2020 a les 06:47

Redacció Andorra la Vella

Emmanuel Macron va anunciar ahir que estan sobre la taula més controls i mesures restrictives per evitar que els francesos vagin a esquiar a l’estranger, especialment a Suïssa, durant les vacances de Nadal. La voluntat del president gal és evitar una situació de desequilibri per a les estacions del país gal, que podran estar obertes però sense remuntadors en funcionament, i va assegurar que “si hi ha països que mantenen les estacions obertes hi haurà controls per dissuadir els francesos”. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va insistir ahir que el Principat no pot anar per lliure en aquesta qüestió perquè seria contraproduent i hi ha un “pacte de lleialtat” amb l’entorn. En aquest sentit, va recordar que el cap de Govern ha mantingut converses amb els veïns i que ara per ara no hi ha cap decisió presa. Benazet entén que el major risc d’expansió del virus seria l’après-ski, que és on s’ha de ser més restrictiu, però que la pràctica de l’esquí ha de ser segura amb els protocols que s’han definit. En tot cas, va insistir que “el que no podria ser és que no anéssim de forma coordinada” amb els territoris veïns.

Una altra de les qüestions que està sobre la taula és que Andorra pugui equiparar-se al territori català més proper per poder rebre ja visitants a partir del dia 7, quan Catalunya ha d’avançar en la desescalda. Una nova fase que va generar noves declaracions creuades entre membres del govern de la Generalitat. Al matí semblava que el pas de fase estava en perill però a la tarda la consellera de Salut va assegurar que les dades sanitàries permetien avançar en la desescalada.

