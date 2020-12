La parapública i Keiretsu Forum han signat un acord que també oferirà avantatges econòmics

Actualitzada 02/12/2020 a les 12:29

Redacció Andorra la Vella

Les empreses emergents que formen part del NIU d'Andorra Telecom podran ser seleccionades en els fòrums de Keiretsu Forum, la xarxa internacional més gran d'inversors privats, gràcies a l'acord que ha arribat amb la parapública. El director d'Andorra Telecom, Jordi Nadal, i el CEO de Keiretsu Forum, Miquel Costa, han signat el conveni de manera telemàtica, que permetrà també que les 'start-ups' puguin gaudir d'avantatges econòmics. Nadal ha valorat molt positivament l'aliança i l'ha titllat "d'oportunitat" perquè les empreses podran participar "en un dels esdeveniments més consolidats a nivell internacional" mentre que el director general de Keiretsu Forum ha destacat que espera que "aquest acord serveixi per fer créixer l'ecosistema emprenedor andorrà".



Keiretsu Fòrum es va fundar l'any 2000 als Estats Units d'Amèrica i s'organitza com una plataforma per finançar petites i mitjanes empreses en creixement. Compta amb 53 seus a 27 països dels quatre continents i la xifra invertida en diferents companyies supera els 200 milions de dòlars.