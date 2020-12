Ski Andorra assegura que el nou forfet natura “no té un afany recaptatori”

La policia podrà sancionar els esquiadors de muntanya Un dels circuits d'esquí de muntanya de Pal. VALLNORD / MARTÍN IMATGE

Actualitzada 02/12/2020 a les 06:35

Anna Ribas Andorra la Vella

La policia podrà actuar i sancionar, si s’escau, els esquiadors de muntanya i les persones que facin raquetes a les estacions d’esquí sense el forfet natura o que ho facin fora de l’horari permès, que serà de les set del matí a les deu de la nit. El forfet natura ha estat una iniciativa impulsada per Ski Andorra i que servirà per fer randonnée, raquetes o senderisme, a l'estiu, a totes les estacions del país. Així ho va detallar el president, Francesc Camp, que va agrair el reglament aprovat per Govern, ja que permet “posar-ho negre sobre blanc” i “marcar les regles del joc”

Per la seva part, el director general de Vallnord-Pal Arinsal, Josep Marticella, va remarcar que la voluntat del reglament no és sancionar i que la policia ja pot fer actuacions en cas de l’esquí alpí, però que no és gaire freqüent i que si actuen és de manera dissuasiva. A més, va reiterar que el forfet natura “no té un afany recaptatori”. “Volem integrar a les estacions tots els que practiquen qualsevol esport de neu i afegir un punt de seguretat”, ja que se’ls assegurarà com als altres usuaris i podran ser atesos des dels serveis mèdics de l’estació en cas d’accident. A més, a l’estació de Vallnord també tindran descomptes als restaurants, el marxandatge i a les activitats.

El forfet val 150 euros i té una vigència de 10 mesos l’any. Tanmateix, permetrà una pujada i baixada al dia a 13 ginys del país, a més dels 24 circuits que s’instal·laran a les estacions. Des de la Federació de Muntanyisme van valorar positivament el forfet, per la seguretat dels esquiadors de muntanya, ja que cada any n’hi ha més. “És important que hi hagi aquesta convivència amb seguretat i és normal haver de regular la pràctica de l’esquí de muntanya”, van afirmar.

#16 Un randonnaire

(02/12/20 08:34)



#15 Marc

(02/12/20 08:32)



#14 Rando pista

(02/12/20 08:29)



#13 indignada

(02/12/20 08:26)



#12 LLUM

(02/12/20 08:24)



#11 Eulàlia

(02/12/20 08:23)



#10 JM

(02/12/20 08:22)



#9 Albert

(02/12/20 08:15)



#8 Xavier Giró Lanao

(02/12/20 08:14)



#7 Jordi

(02/12/20 08:02)

Veure’n més