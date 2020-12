La majoria descarta establir el carnet per punts

Actualitzada 02/12/2020 a les 06:07

REPORTATGE

Controls d’alcoholèmia

Els ciclistes i conductors de VMP (amb una o més rodes i una única plaça), com els patinets elèctrics, podran ser multats si donen positiu als controls d’alcoholèmia. Així consta a la proposta de Llei de Codi de circulació. D’aquesta manera, entre altres mesures, els conductors d’aquests vehicles s’enfrontaran a sancions econòmiques del mateix nivell que un conductor habitual d’un cotxe si se superen 0,5 g/l en un control d’alcoholèmia.



Pel que fa a la revisió de les sancions a la via pública per als vehicles i camions, s’han classificat en funció de si són de caràcter lleu, greu o molt greu. En cas que es considerin lleu els preus oscil·len entre els 0 i 100 euros; de caràcter greu dels 101 als 200 euros i si són molt greus de 201 a 400 euros. Tot i això, els preus es poden incrementar si es posa en risc la vida de les persones. Amb això, sancions que fins ara tenien un cost reduït, com parlar per telèfon mòbil, que té un cost aproximat de 30 euros, quan entri en vigor podran arribar fins als 200 euros.



A Espanya, amb la nova normativa patinets i VMP estaran obligats l’any que ve a complir les normes de circulació, és a dir, sotmetre’s a proves d'alcoholèmia, conduir sense utilitzar dispositius de telefonia mòbil, auriculars, etcètera. Hauran de circular entre 6 i 25 per hora i mai podran fer-ho per les voreres, vies interurbanes, travessies, autopistes, autovies o túnels urbans. Tindran un certificat. S’exigirà un document en un codi QR que acrediti que els patinets elèctrics compleixen els requisits tècnics que s'inclouran en el manual de característiques que pròximament recollirà una resolució de la Direcció General de Trànsit.

Els grups de la majoria, en la mateixa línia que es va expressar fa mesos el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, s’oposaran al carnet per punts. Així ho van assegurar ahir fonts de Demòcrates, mentre que des de Liberals Marc Magallón va ser menys taxatiu i va remarcar que estan disposats a parlar de tot, però que la iniciativa no és prioritària. El PS se situa a l’altra banda i presentarà una esmena per defensar aquest model, que considera que funciona amb èxit en altres països perquè els conductors tenen més por de quedar-se sense el carnet de conduir que de fer front a una sanció econòmica.L’estiu passat Torres va refusar el carnet per punts en opinar que amb el nou Codi de circulació, en què els barems preveuen sancions lleus, greus i molt greus, es podrà retirar el permís en cas que es cregui oportú o bé per reincidència en l’acumulació de sancions. De fet, això no representa cap novetat perquè en l’actualitat ja és pot procedir a aquest càstig als reincidents per faltes greus.El grup parlamentari socialdemòcrata està insistint a la resta de grups de la majoria governamental perquè acceptin aquest sistema. Susanna Vela es va referir ahir als vehicles que circulen a altes velocitats per zones urbanes o que són caçats pels radars també amb l’accelerador a fons. Per al PS l’única manera de moderar aquesta conducció perillosa és el carnet per punts.L’executiu, en canvi, divergeix en considerar que el sistema de punts és més adient en països amb unes característiques diferents i “Andorra té una dimensió més reduïda”. Torres també va assegurar que “la tipologia de sancions que hi ha al Codi ja té efecte dissuasiu” i que entenen que “la gent prendrà consciència de la perillositat”.Un altre apartat que genera més consens fa referència als conductors dels patinets elèctrics i els ciclistes, que veuran com el nou Codi de circulació que estan treballant els grups parlamentaris els afecta de ple. La presència cada vegada més palesa a la xarxa viària de patinets i ciclistes farà que siguin considerats com un vehicle convencional i s’hauran de formar amb un curs de seguretat viària, i tenir una pòlissa d'assegurança per si es fan mal ells mateixos o a tercers.Aquesta és una de les principals modificacions d’un text que necessita una actualització davant del pas del temps i que es troba en període d’esmenes. De moment hi ha coincidència, especialment amb els patinets, conduïts a vegades per gent sense experiència i que circula tant per la vorera com per la carretera.Tema a banda mereixen els vehicles, majoritàriament motos, que fan un soroll excessiu perquè han modificat algunes peces. El reglament del control de la contaminació acústica del 1996 està confeccionat per a problemes veïnals i empreses, però no per a les vies urbanes. Des del PS se subratlla que la modificació del codi és una bona ocasió per incloure algun apartat per als conductors que ocasionen un soroll ensordidor i que passen sense cap problema la ITV perquè fan canvis al vehicle per deixar-lo com va sortir de fàbrica.