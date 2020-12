La Generalitat permetrà el retorn al domicili familiar per Nadal

L'executiu català estableix que s'han de complir les mesures establertes pel govern espanyol de presentar una prova negativa

Actualitzada 02/12/2020 a les 13:42

Redacció Andorra la Vella

Els catalans que estiguin fora del domicili familiar per motius laborals o d'estudis podran tornar a casa per Nadal, segons recull el protocol de la Generalitat per a les trobades socials per les properes festes. El govern català ha aprovat avui en el marc del Procicat les mesures que s'aplicaran les properes setmanes que inclouen una recomanació per minimitzar la mobilitat i mantenir-se en l'entorn proper i precisa que els desplaçaments es permetran en funció dels perímetres establerts en cada tram de desescalada.



La Generalitat precisa que la tornada al domicili familiar, que podria afectar centenars de residents catalans al Principat, s'autoritza "complint les mesures establertes pel govern espanyol en quant a la certificació de la prova Covid-19 amb resultat negatiu en el cas d’arribada des de fora de l’Estat o altres mesures que siguin vigents". L'obligatorietat de presentar un test negatiu abans d'entrar a territori espanyol s'aplica per als viatgers que es desplacin per via aèria o marítima però no per a les fronteres terrestres com la d'Andorra.



El pla estratègic dels departaments de Salut i Interior per la període del 24 de desembre al 6 de gener fixa que les reunions familiars no poden superar les deu persones, entre les quals s'inclou els infants, i s'aconsella que no es barregin participants de més de dues bombolles de convivència. Les autoritats catalanes recomanen que cada grup de convivència no es relacioni amb més de dos bombolles diferents durant les trobades i que es facin a l'aire lliure sempre que sigui possible, recordant que no es poden consumir begudes ni aliments a l'espai públic.



El confinament nocturn es manté també durant les festes amb excepcions per als dies de 25 de desembre i 1 de gener que en lloc de començar a les 22 hores es posposa a la 1.30 de la matinada i la nit de Reis, que s'iniciarà a les 23 hores.