La candidatura del ball de l'Ossa, a punt de tancar-se

Actualitzada 02/12/2020 a les 06:42

Anna Ribas Andorra la Vella

En l'última sessió de l’any del consell assessor del patrimoni cultural del 2020 van tractar tots els punts en els quals s’ha avançat en l’àmbit patrimonial, sobretot amb els que tenen una incidència directa en el compliment de la Llei del patrimoni, i s'han engegat tota una sèrie de reflexions al tomb de la inclusió de nous béns a l’inventari general, que tindran més concreció al llarg del 2021. Durant aquest any s’han treballat temes com la inclusió de béns en l’inventari general. A hores d’ara no se sap quants béns es proposaran però els que estan més avançats són “la construcció del Coprincipat, la pedra seca i el ball de l’Ossa”.

És precisament aquesta darrera la candidatura que s’està a punt de tancar mentre que la de la pedra seca es troba “en una fase que és més incipient”. Quant al Roc de les Bruixes, va afirmar que “no cal una intervenció urgent tot i que es preveu que el 2021 es plantegi quina actuació cal dur a terme”. Sobre Sant Vicenç d’Enclar, va afirmar que “es podrà passar abans de final d’any”.