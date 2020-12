L'Associació d'Alzheimer abandona la FAAD

La presidenta de l'entitat afirma que no comparteixen la manera de treballar d'alguns integrants de la federació

L'Associació Andorrana per a la Malaltia d'Alzheimer (AAMA) ha deixat de formar part de la Federació Andorrana d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD) per discrepàncies amb l'objectiu i la manera de treballar d'algunes entitats integrades a la federació, segons assenyala la presidenta de l'associació, Montserrat Valls, en la carta que ha fet arribar a l'entitat.



Valls afirma que la decisió s'ha adoptat de manera unanime des de la junta perquè no comparteixen ni la forma ni el contingut del procedir d'altres associacions, a les que no esmenta, i que és millor que cada entitat continuï treballant de manera independent.



La FAAD viu una situació complicada després que s'hagin donat de baixa també Albatros i l'Associació de Discapacitats Visuals i Auditius recentment. La federació es troba sense president després que Anna Parramon hagués abandonat el càrrec fa un parell de mesos perquè ja no presidia cap associació en deixar de ser la responsable de Trana.



Manifest pel Dia de la discapacitat

La FAAD celebra demà el Dia de la discapacitat i per aquest motiu ha fet un manifest destinat al Govern on reclamen que es treballin de manera urgent en la capacitat jurídica de les persones que la pateixen, que aquestes tinguin les mateixes oportunitats en educació en tots els nivells i que s'aconsegueixi una accessibilitat universal. La FAAD també menciona la importància de vetllar perquè el nivell salarial de les persones amb discapacitat sigui el mateix que la de la resta de ciutadans i que es fomenti el treball per compte propi i exempcions fiscals a les empreses que contractin persones amb discapacitat. Així mateix, sol·liciten instaurar una formació professional de qualitat que promogui també les capacitats de les persones per "una inclusió real en les empreses" i que puguin estar presents en tots fòrums, reunions i òrgans on es tractin els seus drets i obligacions.

