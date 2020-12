Excepció als ERTO per a temporers

La incertesa en l’obertura de les pistes ha provocat un canvi en la norma per permetre que en alguns casos la mesura també s’apliqui a empleats contractats després de l’octubre

Actualitzada 02/12/2020 a les 06:12

Lídia Raventós Andorra la Vella

La nova llei que regularà els ERTO a partir de l’1 de gener estableix que per acollir-se a la mesura els treballadors afectats haurà de fer un mínim de tres mesos que estan d’alta a l’empresa. Per tant, els empleats han d’estar donats d’alta com a molt tard l’1 d’octubre. En cas d’haver entrat a treballar amb posteritat a aquesta data no podrien obtenir una suspensió temporal del contracte ni una reducció de la jornada laboral. Aquest era el redactat inicial de la llei, però el retard en l’obertura de les pistes degut a la situació de la pandèmia, no només d’Andorra sinó també dels països veïns i d’Europa en general, ha provocat que els consellers hagin introduït una nova condició. Així doncs, el text deixa finalment la porta oberta a excepcions per a aquesta carència que establirà Govern a través d’un decret.



La modificació s’ha introduït, bàsicament, pensant en els treballadors de temporada que hagin arribat posteriorment a l’1 d’octubre al país i que ara es trobin que l’empresa que els havia contractat no ha pogut obrir. Afecta, per tant, sectors estratègics com el de la neu però també deixa la porta oberta a poder introduir canvis per a d’altres activitats que en un futur puguin veure’s compromeses per l’evolució de la crisi de la Covid. En concret, la llei inclou que “per decret del Govern, es pot exceptuar d’aquest darrer requisit algunes de les activitats [...] per un període limitat en el temps, i en les condicions que s’hi prevegin, quant a la durada i tipus de contractes laborals de les persones assalariades que es poden afectar a la suspensió temporal dels contractes de treball o la reducció de la jornada laboral”.



El text legal, que es preveu que s’aprovi aquest mateix divendres en una sessió extraordinària al Consell General, també fixa que les empreses que tinguin treballadors en ERTO no podran ni externalitzar serveis ni tampoc contractar nous empleats sempre que les tasques a realitzar siguin les que feien els treballadors en suspensió de contracte o reducció de jornada.



Crítiques dels comerciants

La nova llei va ser presentada dilluns als agents econòmics i socials del país i va ser fortament criticada ahir pels comerciants. En concret, l’associació Eix Central reclama que els ERTO siguin extensius a persones contractades al llarg de l’últim any i que pugui ser en la totalitat de la plantilla i no amb el topall màxim del 75% com marca la norma. També demanen eliminar els topalls en la reducció de les rendes dels lloguers dels locals comercials, que la llei fixa en un màxim del 50%.



Així mateix, els comerciants de les principals avingudes del país reiteren la petició perquè les hores que el treballador està en ERTO puguin ser recuperades en comptes de ser pagades per l’empresa. També demanen que el percentatge de copagament de la prestació per part de l’empresa sigui inferior en el cas de les reduccions de jornada per tal, diuen, d’incentivar que s’esculli aquesta modalitat en comptes de la suspensió total de contracte.



Des de l’associació es recorda que el comerç és “un dels sectors que més han aportat a l’economia andorrana”, tant “per l’important nombre de llocs de treball que depenen de l’activitat comercial com per la seva contribució a les finances públiques”. Remarquen que les mesures que demanen són excepcionals i s’acoten a la durada de la crisi.

