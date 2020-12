Espot veu en les universitats virtuals una font de diversificació econòmica

El Govern aposta per la creació d’un parc tecnològic i Vilarrubla realça el rol del docent

Adrià Esteban Andorra la Vella

El cap de Govern, Xavier Espot, va advocar ahir, en el transcurs del 19è Fòrum de l’EFA, pel model d’ensenyament superior a distància com una eina de diversificació econòmica per al país, una fórmula que ha adquirit encara més rellevància en el context de la pandèmia. “La Covid-19 ha certificat que cal accelerar el procés de diversificació econòmica i l’educació no presencial pot ser una font”, va remarcar Espot. Precisament, Segundo Piriz, de la Universitat Carlemany, i Lluís Vicent, de la Universitat Europea, van ser dos dels ponents que van participar ahir en les conferència de l’EFA i que són dos exemples de models que aspira a atreure el Principat. A més, el líder del Govern va recordar que dins del full de ruta de l’executiu es preveu la creació d’un parc tecnològic i l’aposta per la digitalització, la innovació i la recerca en el camp de l’ensenyament.



Per la seva banda, la ministra d’Educació, Ester Vilarrubla, va posar en valor la tasca dels mestres malgrat que la presencialitat ja no sigui un factor imprescindible per exercir la docència. “Els professors han de seguir provocant conflictes cognitius, afavorint la reflexió crítica i generant un context formatiu de referència”, va manifestar.