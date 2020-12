Els inscrits al servei d'Ocupació augmenten a 1.024

Govern ha aturat les contractacions per a la temporada d'hivern en espera de concretar les decisions per a l'obertura de les estacions

El servei d'Ocupació ha tornat a registrar un augment considerable d'inscrits en recerca de feina. El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha assenyalat aquesta tarda que actualment hi ha 1.024 aturats, més d'un centenar que a finals d'octubre, quan hi havia 888 inscrits a Ocupació, mentre que hi ha gairebé un centenar més que a mitjans de novembre, moment en què es van registrar 944 aturats.



Gallardo ha explicat que una part de l'augment dels inscrits és degut a la incertesa que hi ha de cara a la temporada d'hivern i l'obertura de les estacions. Això ha provocat que la contractació de temporers, en què es prioritzen els inscrits a Ocupacio´, hagi quedat aturada, i una vegada es concretin les decisions consensuades amb els territoris veïns, es reactivaran.

