El PS vol augmentar el sou dels treballadors del SAAS

Actualitzada 02/12/2020 a les 06:41

Eduard Piera Andorra la Vella

Augmentar els salaris dels treballadors del SAAS que el tenen establert per sota de la mitjana de la parapública. Aquesta és una de les temàtiques que aborden les 35 esmenes al pressupost general que va presentar ahir el Partit Socialdemòcrata. “Pensem que els treballadors del SAAS que tenen remuneracions més baixes, i que han estat al peu del canó durant la pandèmia, com els auxiliars d’infermeria i els infermers, mereixen aquest augment”, va destacar la consellera Susanna Vela. Els diners per finançar aquest increment, tal com va abordar el conseller Roger Padreny, provindrien que “el SAAS estigués exempt del pagament dels serveis d’electricitat i telefonia”. Així doncs, segons el text presentat pels socialdemòcrates, amb aquesta mesura es podrien destinar prop d’1,2 milions d’euros a fer efectius aquest increments de salaris. A més a més, i direccionat també cap a les parapúbliques, el PS va proposar que durant l’any vinent les famílies tinguessin un descompte del 20% en telefonia i electricitat a causa de la situació d’excepcionalitat viscuda.



Padreny també va abordar qüestions relatives a l’habitatge i va proposar que es destinessin els diners plurianuals que hi ha reservats per al recinte multifuncional a construir habitatge social. Concretament, serien 50.000 euros aquest any per als estudis, mentre que per al 2021 serien dos milions i quatre per al 2022.



Finalment, el conseller Quim Miró va proposar que fos el Tribunal de Comptes qui acabés dictaminant si els diners que estan en reserva al Fons Monetari Internacional computen com a endeutament.

#1 Raul

(02/12/20 08:46)