El Refugi de l'Illa tanca per "malentesos" amb Medi Ambient

Un candidat s'ha presentat per dur la gestió de l'equipament

Actualitzada 02/12/2020 a les 14:22

Redacció Andorra la Vella

El Refugi de l'Illa tanca les portes. El responsable de l'equipament, Alain Arias, ho ha fet saber avui a través de les xarxes socials on ha destacat que la decisió s'ha pres per "malentesos" amb el ministeri de Medi Ambient. "Ara el ministeri té un problema sobre la taula, un sol candidat s'ha presentat per dur la gestió d'aquesta màquina" ha explicat Arias, qui considera que és un fet "totalment inviable". El responsable dels refugis del grup Saetde ha subratllat els esforços que han fet per convertir en un dels tres més visitats del Pirineu i ha destacat els resultats de l'enquesta de satisfacció feta a més de 9.000 clients, que va assolir una puntuació mitjana de 9,2 sobre 10. L'equip que fins ara gestionava el Refugi de l'Illa també ha volgut donar les gràcies als usuaris "per la riquesa dels valors que ens heu aportat" i els ha citat al Refugi de Sorteny, que obrirà aviat.

#1 Lluis Capdevila

(02/12/20 16:14)