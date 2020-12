El Govern avança en l'informe del Grevio sobre la violència de gènere

Actualitzada 02/12/2020 a les 06:33

La comissió nacional de prevenció de la violència de gènere i domèstica (Conpvgd) va mantenir ahir una reunió telemàtica, presidida pel ministre d’Afers Socials, Víctor Filloy, per donar resposta a les recomanacions fetes pel Consell d'Europa des del grup d’experts sobre la lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica (Grevio). Els assistents van fer un document per organitzar les tasques en aquesta matèria i es va acordar que els departaments i ministeris concretaran línies d’acció per donar resposta a les recomanacions de cara als pròxims quatre anys.



La trobada també va servir per fer balanç de les formacions específiques dirigides per l’àrea de Polítiques d’Igualtat o la implementació de la guia de col·laboració i els protocols d’actuació en casos de violència de gènere i domèstica o la creació de la futura comissió de treball estratègic en l’àmbit de la violència de gènere i domèstica.