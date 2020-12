El PS estudia portar al TC part de la Llei de mesures urgents

Els socialdemòcrates denuncien que el Govern ha dimitit de fer garantir la Constitució

Eduard Piera Andorra la Vella

El PS ha anunciat que està estudiant presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra les dues disposicions transitòries que té la llei de mesures urgents que es va aprovar la setmana passada al ple del Consell General. El conseller Jordi Font ha qualificat de "demagògia pura i dura" la primera d'elles, i que fa referència a que els habitatges hagin de complir amb les normes d'habitabilitat de l'època que van ser construïts. Com a exemple, i replicant al minsitre d'Afers Socials, Victor Filloy, Font ha afirmat que "no parlem de posar pàrkings subterranis al casc antic; però hi ha molts habitatges dels anys seixanta que no tenen ni calefacció ni cap tipus de ventilació" i ha afegit que "sembla que vulguin crear ciutadans de primera i de segona". Pel que fa a la segona transitòria el conseller ha afirmat que "frega el tràfic d'influències". Cal recordar que aquesta fa referència a que els comuns puguin aprovar rebaixar fins al 0% la cessió obligatòria de caràcter econòmic. Font ha augurat "una allau de recursos dels constructors que de bona fer van demanar llicències a aquest any i que sí que han pagat la cessió".



Finalment, el president del grup socialdemòcrata, Pere López, ha afirmat que el Govern "ha dimitit de fer complir la constitució" al que Font ha afegit que "ha delegat les funcions al mercat". López ha recordat que l'article 33 de la Constitució preveu un habitatge digne per tothom, a la vegada que ha recordat que l'ús de la propietat privada per a finalitats socials. Finalment, López ha dit que estan esperant informes de diversos lletrats del país per valorar com fer el recurs, però que els preliminars que ja tenen tot apunta que les transitòries l'estarien vulnerant.