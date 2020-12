El PS afirma que el Poblet de Nadal costa 500.000 euros

El conseller Sergi González i el secretari d'organització del partit, Pere Baró, han investiga els costos

Poblet de Nadal inauguració La inauguració del Poblet de Nadal Fernando Galindo

Actualitzada 02/12/2020 a les 20:08

Redacció Andorra la Vella

El PS assegura que el cost del Poblet de Nadal no és de 300.000 euros com afirmava la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, sinó que la xifra puja a mig milió d'euros. El conseller socialdemòcrata del comú de la capital, Sergi González, i el secretari d'organització del partit, Pere Baró, ha investigat els costos després de no rebre resposta a les demandes d'informació i per "respondre al neguit dels ciutadans, que volen saber quants i en què es gasten els diners públics". González i Baró coincideixen en dir que aquest any un Poblet de Nadal com l'habitual "no toca" i que els diners que s'hi han gastat es podien haver destinat a ajudes a la població que està passant més dificultats.



Baró es mostra sorprès per l'autorització de Govern per posar en marxa el Poblet de Nadal "vist que des de l'executiu s'està demanant dia a dia a la ciutadania de fer "un esforç a nivell personal per evitar les interaccions socials" i que en la inauguració com en la rua de dissabte "es van veure aglomeracions i gent sense mascareta".

