Dues noves hospitalitzacions i 52 contagis més per Covid

Els dos pacients que resten amb ventilació mecànica estan en fase d'extubació

Actualitzada 02/12/2020 a les 18:18

L'hospital ha registrat dos nous ingressos de pacients amb coronavirus que eleven a 25 el nombre de malalts al centre però la situació sanitària millora perquè només queden cinc pacients a l'UCI i dos d'ells amb ventilació meca`nica, segons ha informat el titular de Salut. Joan Martínez Benazet ha ressaltat que aquests dos afectats "evolucionen correctament" i es troben en fase d'extubació, un procés que ha recordat que és fa lentament pel temps que han passat intubats que ha provocat una debilitat important dels pacients, i ha incidit que el nivell d'ocupació de l'UCI va arribar fa unes setmanes al 25% de la capacitat que ara ha disminuït molt.



L'actualització de la incidència de la infecció situa els casos acumulats en 6.842 amb 52 nous contagis respecte ahir i 778 malalts actius, quatre més que els registrats dimarts. La xifra de recuperats arriba a 5.988 amb 48 notificades en les últimes hores.



El ministre ha destacat que la disminució de casos segueix a la baixa des de fa 10-12 dies i això s'ha plasmat en una reducció de la taxa de reproducció fins a 0,96 pel control dels brots de les últimes setmanes. I ha incidit que la taxa de letalitat de tota la pandèmia és de l'1,1% i del 0,4% en la segona onada el que reflecteix la gran capacitat de diagnòstic que hi ha.



Quatre positius als centres educatius

Martínez Benazet ha anunciat que el cribratge escolar iniciat dilluns ha permès localitzar quatre afectats per la Covid-19 en els 914 tests d'antígens que s'han fet des de dilluns als alumnes i el personal dels centres de nivells superiors.



La detecció de positius ha obligat a més a tancar una nova aula respecte ahir. El total de classes aïllades que no poden seguir l'ensenyament presencial puja a 9 i es mantenen 25 unitats de convivència escolar amb part dels alumnes confinats a casa com succeïa ahir.



Martínez Benazet ha assenyalat que el consell de ministres ha aprovat avui el decret que fixa l'obligació dels visitants de presentar una prova de diagnòstic del SARS-CoV-2 negativa feta en les 72 hores prèvies a arribar al país. Un test que han de fer tots els turistes que facin estada a hotels o allotjaments turístics durant més de tres nits i del que queden exempts els provinents de França, Espanya i Portugal, els dels països catalogats com zona verda per la UE i els que compleixin els llindars de proves per cada 100.000 habitants i de positivitat dels tests establerts pel Govern.



El titular de Salut ha recalcat que tot i la millora de les dades d'infeccions "no ens podem relaxar" i ha tornat a apel·lar a la responsabilitat individual per seguir lluitant contra la propagació de la pandèmia. I ha tornat a indicar que confia que les primeres dosis de vacunes arriben a Andorra a finals de gener i que se n'han de posar dues dosis "i no hem de creure que amb una ja estarem immunitzats". El ministre ha manifestat que la vacunació farà efecte entre primavera i estiu i "ens protegirà del possible rebrot de la tardor" amb la suma de la immunització natural que s'estima té un 25% de població que ja hauria passat la malaltia més els que s'immunitzin artificialment amb les vacunes.