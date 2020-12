Dinar d'aniversari, fotos a Instagram i coronavirus a l'interior de la presó

Hi van participar una vintena de persones que es van fotografiar sense mascaretes

Actualitzada 02/12/2020 a les 06:20

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

La celebració d’un aniversari sorpresa va acabar amb un important brot de coronavirus a la presó de la Comella que va afectar un nombre destacat de funcionaris i sis interns del mòdul de preventius, que van ser aïllats i es van quedar sense poder fer les habituals tasques que serveixen per trencar la monotonia.



Tot va arrencar en un restaurant d’Erts, on es va muntar una festa sorpresa a un carceller que complia anys i allà es va trobar amb alguns companys de feina (una desena) i amics de l’entorn. En total, una vintena de persones en un dinar, que ja suposa una violació de la normativa sanitària per frenar la Covid per part de l’establiment de restauració i una greu imprudència d’uns agents que haurien de ser conscients de la seva responsabilitat, segons van explicar ahir al Diari altres carcellers que no van participar en el dinar i que es van mostrar molt indignats per la mala imatge que aquest fet ha projectat del cos entre una part de la població, i que també ha posat en perill la resta de la plantilla pel risc de contagi, com així va passar.



Després de l’àpat alguns dels assistents van decidir seguir la festa i van anar al domicili d’una de les amigues a Ordino. Un veí, molest pel soroll que provenia de l’apartament, va optar per alertar la policia i amb l’arribada d’una patrulla va acabar la celebració.



El més sorprenent de tot és que les fotos d’aquest aniversari multitudinari en plena pandèmia i amb tots els convidats sense mascaretes van estar publicades a Instagram, fins que algú es va adonar que aquestes fotografies a la xarxa socials els podien comportar problemes en l’àmbit disciplinari.



El dinar va implicar que el virus arribés a la presó, amb un balanç de 13 treballadors i sis reclusos, entre els quals un administratiu i un empleat de manteniment. El ministre d’Interior, Josep Maria Rossell, van explicar que va encar­regar a la direcció del centre un informe sobre el dinar.

