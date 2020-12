Catalunya vol obrir les estacions a partir del 9 de desembre

El president de Ferrocarrils de la Generalitat, Ricard Font, ha explicat que es faria de manera progressiva sempre que hi hagi neu i es permeti la circulació entre municipis

Actualitzada 02/12/2020 a les 13:10

Redacció Andorra la Vella

La Generalitat de Catalunya preveu obrir les estacions d'esquí de La Molina, Vall de Núria, Vallter 2000, Espot i Port Ainé, a partir del 9 de desembre, una vegada passat el Pont de la Puríssima i sempre que les dades sanitàries sigui bones i així ho permetin. El president de Ferrocarrils de la Generalitat, Ricard Font, organisme que gestiona aquestes estacions, ha manifestat a TV3 que la previsió és fer una obertura progressiva i que hi ha un acord entre les pistes públiques i privades per no obrir ni el 7 ni el 8 de desembre. L'objectiu és "no fer una crida pel pont" i apel·lar a la prudència perquè la gent no es desplaci de manera massiva durant aquests dies i evitar així els contagis de Covid.



Font ha explicat que les prioritats per obrir són que hi hagi neu i que es permeti la circulació comarcal i que el Pont de la Puríssima representa entre el 5% i el 10% de la facturació anual de les estacions d'esquí. El govern català està pendent de la reunió interterritorial d'aquesta tarda amb el ministre de Sanitat d'Espanya, Salvador Illa, per prendre una decisió sobre si es fa una obertura conjunta de tot el territori espanyol o cada comunitat pren la decisió de manera independent.