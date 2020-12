Baló d'oxigen als bars

Bona acollida del sector durant la primera tarda de reobertura. No obstant això, molts clients encara no tenien clar si podien berenar als establiments.

Actualitzada 02/12/2020 a les 06:17

Eduard Piera Andorra la Vella

Els bars veuen com un baló d’oxigen poder obrir de quatre a set de la tarda. Així ho va manifestar el portaveu de la Unió de Bars d’Andorra, Francesc Medina, que va comentar que “és una bona notícia. Avui ja tenim aquestes hores i continuarem treballant per ampliar l’horari encara que sigui exterior. Si es pot obrir a totes hores a fora ja serà molt positiu”. Medina, però, va lamentar que a molta gent “no li ha arribat la informació que estem oberts; hem de pensar que Govern ho va anunciar ahir a la tarda. Però els clients habituals ja han vingut a celebrar aquesta reobertura de les tardes”. El portaveu de la Unió de Bars va agrair “el tarannà” del ministeri de Salut, però va criticar el d’Economia, del qual va comentar que “vam demanar una reunió i ni tan sols ens han dit que no podien. És una llàstima”.



En el mateix sentit es va manifestar Mari Mar López, que regenta l’establiment de K-la Mar. “Poder obrir aquestes hores ens dona oxigen, que ens feia molta falta”, i va afegir que “seguint totes les restriccions i les mesures que ens han marcat, i tancant les hores que marquen per fer la neteja i ventilació, comencem a recuperar certa normalitat”. A més a més, va comentar que “són moments complicats per a tothom, però hem de resistir i aquestes hores ens ajudaran”. En el mateix sentit es va manifestar una cambrera d’un establiment del carrer Riberaygua, que va comentar que “estem molt contents de poder tornar a tenir clients a la tarda i poder servir berenars”. En el mateix sentit es va manifestar la responsable del 0% Gluten, la Nadir, que tot just aquesta setmana ha aixecat la persiana per primer cop. “Està molt bé que la gent pugui quedar-se a berenar!” Però va afegir que “tot i això, avui és el primer dia i encara ens hem trobat que molta gent entrava a comprar i ens preguntava si es podia quedar”.



Malgrat l’optimisme moderat, hi ha qui no veu la mesura amb tan bons ulls. És el cas de la Marisol Sànchez, que va comentar que “acabo de treballar a les vuit. Aquest canvi a mi no em serveix de res”.