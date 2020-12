Autea demana canviar la mirada a la diversitat

L'associació aposta per l'empoderament de les persones amb discapacitat

Actualitzada 02/12/2020 a les 15:55

Redacció Andorra la Vella

Autea, l'Associació del Transtorn de l'Espectre de l'Autisme demana canviar la mirada a la diversitat amb motiu de la celebració demà del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat que convida "a reflexionar i a creure que tothom té dret a ser l’heroi i l’heroïna de la seva pròpia vida", destaca l'entitat en un comunicat. Autea remarca que la celebració destaca l'empoderament de les persones amb discapacitat per aconseguir un desenvolupament inclusiu, equitatiu i sostenible de la societat i recorda que és un dels objectius de l'Agenda 2030 pel desenvolupament sostenible que es compromet a no deixar a ningú enrere.



L'associació recomana gaudir del Dia dels discapacitats i seguir treballant per la igualtat per la igualtat de drets de tots els ciutadans del Principat alhora que presenta la felicitació nadalenca amb una il·lustració de Perico Pastor i un fragment d'una poesia de Miquel Martí i Pol.