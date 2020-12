Andorra Telecom defensa que no s'ha presentat a cap concurs sota preu de cost

Torres explica que l'objectiu de l'empresa és fomentar una concurrència saludable després de la controvèrsia al voltant de la competència que exerceix

Redacció Andorra la Vella

Andorra Telecom s'ha presentat a un total de nou concursos públics en els darrers tres anys, dels quals ha resultat l'empresa adjudicatòria en sis ocasions, tot i que en un d'ells ha estat parcialment amb l'adjudicació d'un lot. Així ho ha expressat el ministre d'Ordenament Territorial i President del Consell d'Administració d'Andorra Telecom, Jordi Torres, arran del malestar d'empreses del sector tecnològic que es van queixar per la competència de la parapública a l'hora de presentar-se als concursos públics. Aquesta situació va arribar al Consell General quan el conseller del PS, Jordi Font, va demanar al Govern pel nombre de serveis amb concurrència pública d'Andorra Telecom.



Torres ha defensat que en cap cas d'aquestes licitacions que ha rebut, l'empresa de telecomunicacions ha presentat "una oferta sota preu de cost, ni tampoc ha tret profit de la prestació de serveis en exclusiva (primer tipus d'activitat) per abaratir la cotització de preu d'activitats prestades en règim de lliure concurrència (segon tipus)". En aquest sentit, assegura que un dels objectius d'Andorra Telecom és "fomentar una concurrència saludable que ajudi a empènyer en l'evolució i el creixement del sector". A més, ha destacat que "ens agrada pensar en les empreses del sector com a col·laboradores", i ha recordat que algunes són distribuïdores autoritzades de solucions d'ofertes en règim de lliure concurrència.