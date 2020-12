Admesa a tràmit la querella dels Cierco contra el Govern Martí

La demanda acusa de prevaricació membres de executiu, de l’AFA i l’AREB

Actualitzada 02/12/2020 a les 06:37

Redacció Andorra la Vella

La justícia investigarà si l’excap de Govern Toni Martí i els exministres Jordi Cinca i Gilbert Saboya van cometre prevaricació en el cas BPA arran de la querella interposada fa un any i mig pels germans Cierco i que ara la Batllia ha admès a tràmit. La demanda acusava tant els dirigents polítics esmentats com també l’exdirectora de l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), Maria Cosan, el president de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB), Albert Hinojosa, i el seu director, Òscar Gelabert, d’actuar amb arbitrarietat i amb la voluntat de perjudicar els afectats.



En concret, l’escrit que els exaccionistes del banc van entrar a la Batllia el juliol de l’any passat apuntava cap a polítics i alts càrrecs a causa d’accions preses ja abans que la FinCEN publiqués la notícia contra l’entitat i els acords o resolucions posteriors. Denunciava “nombroses decisions arbitràries i omissions mal­intencionades” abans i durant els efectes de la nota del Tresor nord-americà i sobre les actuacions impulsades a posteriori. Segons l’antic accionista majoritari de BPA, es va “continuar perjudicant i acusant tant els antics propietaris de BPA com molts dels seus treballadors i clients”. Respecte a la situació prèvia a la nota, es denuncia que els comptes i mecanismes de funcionament del banc van rebre sempre l’aval dels organismes de supervisió estatal, l’INAF i la UIFAnd. També que ni BPA ni l’associació de bancs van ser informats que l’agost del 2014 les autoritats nord-americanes ja haurien evidenciat el suposat mal funcionament de l’entitat. L’escrit demanava que es prengués declaració a tots els querellats i documentació diversa, com ara les comunicacions amb la FinCEN o amb les autoritats espanyoles.