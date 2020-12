Acció Feminista demana que la interrupció de l'embaràs sigui sufragada per la CASS

Actualitzada 02/12/2020 a les 06:33

L’associació Acció Feminista va publicar ahir un comunicat en el qual reivindica que la nova llei per a la igualtat efectiva entre homes i dones prevegi el finançament de l’avortament per part de la CASS. Concretament, el text exposa la seva voluntat perquè “la interrupció tant farmacològica com quirúrgica de l’embaràs formi part de la cartera de serveis de la sanitat pública andorrana”. En aquest sentit, el col·lectiu reitera que per fer-ho possible caldrà la modificació del Codi Penal per a la despenalització de l’avortament al país. De fet, aquesta no és l’única modificació del Codi Penal que reivindica Acció Feminista, ja que considera “inajornable” que en el marc de la lluita contra la violència de gènere es tipifiqui al Codi Penal el delicte de violència contra la dona, tal com estableix el conveni d’Istanbul ratificat per Andorra. “Sense una tipificació al Codi Penal del delicte de violència de gènere, queda buit de contingut el que planteja la llei d’igualtat efectiva amb relació a la violència de gènere”, van assegurar. Per últim, el text propugna que les dones no només estiguin representades en els cossos especials, sinó que l’administració pública té la missió de preservar la seva paritat per acabar “amb les professions masculinit­zades”.

