Vilarrubla posa en relleu les altes competències digitals de les escoles del país

La ministra participa al Consell Directiu de l'Organització d'Estats Iberoamericans per a l’Educació, la Ciència i la Cultura

Actualitzada 01/12/2020 a les 19:10

Redacció Andorra la Vella

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha participat aquesta tarda en el 78è Consell Directiu de l’Organització d’Estats Iberoamericans per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (OEI), que s’ha celebrat telemàticament sota l’organització de la República Dominicana i ha comptat amb la participació dels ministres d'Educació dels diferents països membres. La delegació andorrana l’ha completat el director del departament de Formació Professional, Formació al llarg de la vida i Innovació tecnològica, Xavier Campuzano.



L’acte ha servit tant per aprovar els comptes del 2019 i el pressupost biennal pel 2021 i 2022. A més, s'ha fet un intercanvi d’experiències sobre temes com la lluita contra la bretxa digital o la reducció de l’abandonament escolar. En aquest sentit, Vilarrubla ha posat de manifest els avenços aconseguits mitjançant el projecte de renovació i millora del sistema educatiu andorrà en les competències digitals d’alumnes i docents, que han fet que la bretxa digital al Principat sigui pràcticament inexistent. També ha destacat la gran dotació dels darrers anys en els tres sistemes educatius, que ha portat a Andorra al capdavant europeu en dotació tecnològica, amb una ràtio de 3,3 alumnes per ordinador.



A la reunió, a més d’Andorra, hi han pres part Portugal, Colòmbia, Costa Rica, Espanya, Hondures, Mèxic, Paraguai, República Dominicana, Uruguai, l’Argentina, Bolívia, Brasil, Xile, Cuba, l’Equador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamà i el Perú.

#5 Xavi

(01/12/20 21:41)



#4 Pepet

(01/12/20 21:30)



#3 Haters random

(01/12/20 21:07)



#2 riechman

(01/12/20 20:37)



#1 Ruben

(01/12/20 20:37)