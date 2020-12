Ubach apel·la a la cooperació per fer front a la pandèmia

Actualitzada 01/12/2020 a les 06:49

Redacció

Agències Andorra la Vella

Els ministres d’Exteriors iberoamericans van celebrar ahir la trobada telemàtica que clou les reunions del 2020 prèvies a la Cimera de caps d’Estat i de Govern que Andorra ha d’acollir la primavera del 2021 sempre que la pandèmia ho permeti. I precisament la Covid-19 va centrar la trobada i la declaració final fruit de la mateixa. En aquest sentit, Andorra va defensar la rellevància de la cooperació per fer front a la crisi sanitària i les seves conseqüències i la declaració aprovada en la trobada sol·licita a la comunitat internacional que “ofereixi una resposta global i coordinada, solidària i mancomunada que faci front al gran repte de la recuperació inclusiva i resilient de l’economia”. Els ministres també van abordar els impactes que l’eclosió del virus ha tingut a la cultura, l’educació o l’administració pública.



En paral·lel, també es va tractar el paper de la innovació, tenint en compte que l’aposta d’Andorra en la seva presidència de la cimera ha estat la reivindicació d’aquesta com a eina fonamental per a l’impuls del desenvolupament sostenible i la implementació dels Objectius 2030 de l’ONU. “La innovació és una paraula clau i ha d’esdevenir un accelerador per dur a terme i implementar els Objectius de Desenvolupament Sostenible”, va afirmar la ministra Maria Ubach.