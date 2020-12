Terceravia demana que es faci un nou centre hospitalari

Actualitzada 01/12/2020 a les 06:57

Redacció Andorra la Vella

Terceravia vol que el Govern afronti la construcció d’un nou hospital, que permeti tractar pacients de Covid-19 així com d’altres patologies. La formació que encapçala Josep Pintat ho va fer explícit en una esmena pressupostària en què insta l’executiu a destinar una partida dels pressupostos generals de 300.000 euros per tal de començar els estudis per a la construcció d’aquest nou centre.



Pintat va dir que era “prioritària” l’execució d’aquesta instal·lació, per l’envelliment de la població, a banda de la situació provocada per la pandèmia de la Covid-19. A més, el líder lauredià va instar un canvi de la política sanitària per ampliar la capacitat del sistema i esdevenir “un centre sanitari referent per al nostre entorn: els Pirineus i l’Arieja”. Pintat va afegir que el nou hospital “pot ser un nou servei de futur” i “un focus per a la inversió estrangera” i diversificar l’economia”.

