Es tracta d’homes, tres dels quals són homosexuals, dos bisexuals i un heterosexual, i tots es van infectar per mantenir relacions sense protecció

Actualitzada 01/12/2020 a les 09:25

Gerard del Castillo Andorra la Vella

Andorra va registrar l’any passat sis nous casos de persones infectades pel virus de la immunodeficiència humana (VIH). Són sis menys dels que es van detectar el 2018, quan el ministeri va registrar dotze casos nous de VIH al Principat. Amb motiu de la celebració, avui, del Dia mundial de la lluita contra la sida, el ministeri de Salut va informar en un comunicat que a Andorra hi ha un total de 98 persones diagnosticades.



Els sis casos detectats el 2019 van ser homes d’una mitjana d’edat de 34,6 anys. Tots ells es van infectar de VIH després de mantenir relacions sexuals sense protecció. La meitat dels nous casos, tres, van ser de persones que van assegurar que el factor risc havien estat relacions homosexuals, dos per relacions bisexuals i un per relacions heterosexuals.



Segons les dades del ministeri, dels 98 casos registrats de persones infectades pel virus de la immunodeficiència humana, la gran majoria –el 82,65%– corresponen a homes i el principal factor de risc de contagi continuen sent les conductes sexuals de risc, és a dir, sense protecció.



Salut també posa en relleu que 77 de les 98 persones infectades pel VIH, un 78,5%, tenen el virus però no han desenvolupat la sida, mentre que catorze persones, un 14,2%, sí que han entrat en aquesta fase que comporta l’augment de risc de contraure altres malalties per la reducció de les defenses. En canvi, de set persones, és a dir, d’un 7,1%, el ministeri desconeix en quina fase de la malaltia es troben. Cal recordar que a Andorra el tractament de VIH-sida està finançat al 100% i, per tant, és gratuït per a totes les persones afectades.



Homes d’entre 20 i 39 anys

Des que es van començar a registrar les dades l’any 2000, el ministeri de Salut ha registrat 81 casos d’homes contagiats de VIH. Per edats, la franja més vulnerable és la dels homes que tenen entre 30 i 39 anys, amb 22 casos detectats, seguit dels joves que en tenen entre 20 i 29 (22 casos) i els que tenen entre 40 i 49 anys (16 casos). Hi ha dos nens menors de nou anys amb el VIH, mentre que hi ha deu homes entre 50 i 59 anys infectats, un major de 60 i de cinc se’n desconeix l’edat.



Respecte a les dones, el ministeri de Salut té registrats 17 casos. Per edats, la franja més vulnerable és la de les joves que tenen entre 20 i 29 anys, amb set casos detectats, seguit de les dones que en tenen entre 30 i 39 (quatre casos) i les que tenen entre 40 i 49 anys (quatre casos). Hi ha un cas d’una dona d’entre 50 i 59 anys i un altre d’una major de 60.



D’altra banda, la taxa d’incidència (el nombre d’afectats per VIH per cada 100.000 habitants) és de 7,4 casos. Aquesta xifra és superior a la incidència a països veïns com Espanya (5,9) i similar a la de França (7,3) i Portugal (7,6). La mitjana andorrana també és més alta que la dels països de la Unió Europea, que és de 4,9 casos per cada 100.000 habitants. i molt més baixa que la del conjunt de països del continent europeu, que es va elevar l’any passat fins a 15,6.



El ministeri de Salut, coincidint amb el Dia mundial de la sida, que enguany té com a lema Solidaritat mundial. Responsabilitat compartida, recorda que a més de finançar el 100% del tractament, des de l’any passat tots els centres d’atenció primària del país ofereixen tests ràpids de detecció de la malaltia gratuïts i confidencials. I és que una detecció precoç de la infecció permet accedir al tractament adequat per millorar la qualitat de vida i prendre mesures per evitar-ne la transmissió. Durant el 2019, va comunicar ahir el ministeri de Salut, es van realitzar 21 d’aquests tests ràpids per detectar infeccions per VIH, tots amb resultats negatius.



Amb l’objectiu de facilitar l’accés a la informació al voltant d’aquesta malaltia i dels diferents aspectes relacionats amb la salut sexual, els serveis d’informació oferts per la consulta jove també són accessibles i gratuïts per a tota la població.



Regió europea de l’OMS

Durant l’any passat es van notificar 136.449 nous casos de virus de la immunodeficiència humana a la regió europea de l’OMS, que representa una taxa d’incidència de 15,6 per cada 100.000 habitants. Els mecanismes de transmissió que prevalen són les pràctiques sexuals i l’ús de drogues injectades.

