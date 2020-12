Quatre altes d'hospitalitzats pel virus i 45 contagis nous

Els pacients amb la infecció activa baixen a 774

Actualitzada 01/12/2020 a les 17:10

Redacció Andorra la Vella

La pressió sanitària per la Covid segueix disminuint amb les quatre altes de pacients ingressats a l'hospital en les últimes hores i 45 positius diagnosticats respecte ahir. El SAAS ha informat que hi ha 17 pacients a planta, dos menys que ahir, i sis ingressats a l'UCI. La situació a cures intensives va millorar durant la jornada de dilluns ja que tres afectats van passar a habitacions de planta i dels tres malalts que ahir estaven amb ventilació mecànica un ha estat extubat ja.



Les dades d'incidència de la pandèmia es situen al voltant del mig centenar com abans del repunt de la setmana passada i els 45 contagis d'avui eleven el total de casos a 6.790, dels quals 5.392 corresponen a infeccions de la segona onada des del 13 de juliol.



Les xifres fetes públiques aquesta tarda pel ministeri de Salut indiquen que hi ha hagut 67 altes de persones afectades pel SARS-CoV-2 i que el total de malalts amb la infecció activa baixa a 774, 22 casos menys que ahir.



Set grups tornen a l'escola

La incidència del virus en els centres educatius també segueix a la baixa amb la reducció del nombre d'aules tancades. Salut ha informat que hi ha 8 classes en aïllament total, el que representa 7 menys que ahir que ja poden tornar a l'ensenyament presencial. El nombre de grups amb part dels alumnes confinats a casa disminueix dels 28 de dilluns a 25 avui i a més hi ha 37 aules en vigilància passiva perque` s'ha localitzat algun positiu per coronavirus que no és contacte directe de la resta del grup de convivència educativa.