El grup preveu crear 500 llocs de treball i vol afavorir la mobilitat interna dels treballadors entre els diferents centres de negocis

Els Mallol volen buit en dos mesos el Punt de Trobada El Punt de Trobada va tancar les portes el 22 de novembre. Fernando Galindo

Actualitzada 01/12/2020 a les 09:45

Redacció Andorra la Vella

El Grup Pyrénées inicia aquest matí la preselecció dels ex-empleats del Punt de Trobada. De moment contactaran amb tots aquells treballadors que van fer arribar el seu currículum vitae, i l'empresa obrirà la setmana vinent una oficina d'informació i orientació laboral amb tres tècnics de recursos humans. La intenció de l'empresa continua sent la d'oferir la possibilitat de treballar pel grup a tots els que van estar al ja desaparegut centre comercial i que es puguin incorporar als diferents centres del grup (Andorra 2000, Grans Magatzems Pyrénées, Pas de la Casa). En aquest sentit, s'ha previst la creació de 500 llocs de treballs i es vol afavorir la mobilitat interna dels treballadors de la plantilla de Pyrénées entre els diferents centres de negocis, així com el progrés professional de cada empleat.



L'inici de la preseleeció dels treballadors per part de Pyrénées coincideix amb la data prevista del tancament del centre comercial de Sant Julià que finalment es va acabar concretant el diumenge 22 de novembre. El cessament del negoci ha arribat després del litigi que la família Cachafeiro han mantingut durant anys amb la família Mallol, propietària del terreny, i que ha finalitzat amb una sentència contra els empresaris gestors del gran supermercat que han hagut de desallotjar l'edifici i pagar una indemnització de 7,2 milions d'euros pels lloguers acumulats. El Punt de Trobada va va obrir l'1 d'agost del 1990 i al llarg de les últimes setmanes ha estat en període de liquidació dels estocs que majoritàriament va adquirir en l'últim dia de funcionament un empresari espanyol.

